Rischio crolli nel centro storico 

Emergenza crolli nel centro cittadino a Iglesias. Il cedimento avvenuto nei giorni scorsi che ha coinvolto il parcheggio comunale di via sant’Antonio, rischia di essere solamente la punta di un iceberg sotto il quale si cela un problema molto più articolato.

I problemi

Anche ieri pomeriggio si è verificato il crollo di un cornicione di una palazzina lungo Corso Matteotti, che ha richiesto l’ennesimo intervento da parte dei vigili del fuoco e del Centro operativo comunale i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. L’emergenza, perché di questo purtroppo si sta parlando, riguarda gran parte del centro storico: sono infatti decine gli stabili che si trovano in situazioni strutturali precarie se non addirittura a rischio di cedimento. Si tratta perlopiù di edifici privati, disabitati da anni e lasciati all’incuria da parte dei proprietari. «In questi casi – afferma Giorgia Cherchi, assessora all’Urbanistica – l’amministrazione si trova con le mani legate. I mezzi a nostra disposizione sono quelli delle ordinanze e dei solleciti verso i proprietari affinché provvedano alla messa in sicurezza degli stabili pericolanti. Il più delle volte (soprattutto per quanto riguarda le situazioni più gravi) interveniamo direttamente per scongiurare ulteriori ed eventuali rischi alla cittadinanza; successivamente addebiteremo ai proprietari le spese sostenute per i lavori eseguiti».

Le transenne

Le vie transennate per il rischio crolli sono numerose: l’ultima in ordine di tempo riguarda un edificio sito in piazza Martini. Però, a qualche centinaio di metri, vi è un’altra strada interdetta al traffico da oltre due mesi ovvero via Amsicora, a pochi passi da piazza del Municipio. Qui vi sono ben tre palazzine a rischio dal momento che il tetto risulta già crollato e, praticamente, ne resta solo lo scheletro, ulteriormente messo alla prova dalle piogge incessanti di questi giorni. «Da tempo – afferma Francesco Delogu, residente nella stessa via – chiediamo al Comune di eseguire gli interventi atti a riportare la situazione alla normalità. Invece ci troviamo da oltre due mesi con la strada chiusa al traffico e, considerando che qui vi abitano numerose persone anziane, questo potrebbe creare difficoltà in caso fosse necessario l’intervento dei mezzi di soccorso». L’argomento è tanto delicato quanto importante e, naturalmente, stimola il dibattito pubblico: «Il problema – dichiara il consigliere di opposizione Luigi Biggio – deve essere affrontato coinvolgendo tutte le parti sociali. Si tratta di un’emergenza che non può più essere sottovalutata e che, direttamente o indirettamente, è il risultato delle scelte politiche dell’attuale amministrazione. Il centro storico si sta spopolando e di conseguenza molte abitazioni si trovano inabitate da anni e per svariati motivi vengono lasciate a sé stesse, con le ovvie conseguenze registratesi negli ultimi tempi e, in particolare, in questi giorni di forte maltempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA