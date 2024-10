Rischio crolli, il Comune interviene 

Troppi ruderi-trappola e per giunta facilmente accessibili. Dopo il crollo costato la vita a due ragazzi, il Comune di Nuoro, guidato dal commissario Giovanni Pirisi, si attiva per porre rimedio. In città il pericolo di rimanere schiacciati sotto un cumulo di macerie è dietro l'angolo, almeno sino a qualche giorno fa, perché gli immobili abbandonati sono a rischio. A esserne attratti sono soprattutto i giovanissimi, alla ricerca di luoghi isolati e di avventure, spesso incoscienti dei rischi. Negli ultimi mesi, nelle periferie, si sono verificati alcuni piccoli inconvenienti che riguarderebbero giovani ragazzi feriti mentre esplorano ruderi comunali e privati tra vetri rotti e calcinacci. È impressa nella memoria di tutti la morte di Patrick Zola di 15 anni e Ythan Romano di 13, uccisi ad aprile, il giorno di Pasquetta, dal crollo di un vecchio edificio in via Dessanay. Una tragedia ancora fresca nella mente dei nuoresi che per lungo tempo hanno atteso la messa in sicurezza o il recupero degli stabili.

Qualcosa cambia

Il commissario del Comune ha posto la sicurezza in città tra le sue priorità, attivandosi per evitare che episodi tragici come quello di Pasquetta possano verificarsi di nuovo. Da mettere in sicurezza, prima fra tutti, la casetta di Tanca Manna, nel quartiere del Nuraghe, rudere da oltre trent'anni. Per questo piccolo stabile era previsto un progetto di recupero con l'obiettivo di trasformarlo in un centro museale nel bel mezzo del parco, da ricollegare all'omonima area archeologica vicina. La proposta era stata inserita nel Piano delle periferie e ora è stata presa in mano da Pirisi con l'intento di recuperarla e concludere quanto programmato dalla giunta Soddu. Lo stabile sarebbe stato affidato a una ditta per un futuro recupero. Lo stesso discorso vale per stabili che sono stati o stanno per essere messi in sicurezza, alcuni con nastri segnaletici, altri con murature.

Problema

Il discorso diventa più complesso, invece, con la "Casa dei giochi" di Preda Istrada, alla periferia della città. Un rione già di per sé abbandonato, ma che si sta cercando di attrezzare. Il rudere, sino a non molto tempo fa, era recintato e, a oggi, è delimitato da due transenne. La procedura sarebbe più complessa, resa ulteriormente difficile dai vandali che ne hanno invaso ogni angolo. Qui sono stati danneggiati in modo particolare i materiali e i vetri, disseminati da ogni lato. Inoltre, una delle pareti è crollata, mentre tante altre sono pericolanti con il rischio che crollino da un momento all'altro. L'ex sindaco Andrea Soddu circa un anno fa aveva affidato il rudere al Servizio di Protezione civile che però lo rifiutò per via dei costi elevati per la messa in sicurezza. I residenti, ancora oggi, ribadiscono l'importanza di un bando pubblico nel più breve tempo possibile affinché associazioni, Chiesa o altre realtà lo prendano in carico e creino servizi utili alla cittadinanza. Insomma, le migliorie sono in corso e la risposta del commissario è stata più che tempestiva, ma i ruderi restano ancora tanti. E fanno paura.

