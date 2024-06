Rischio crolli dall’intonaco della chiesa 

Transenne attorno alla chiesa della Madonna in piazza Maria Vergine a Monserrato. L’intervento di messa in sicurezza si è reso necessario per il distacco di parte dell’intonaco dal frontone laterale a causa dell'espansione di una crepa.

A notare la situazione di pericolo è stato il sindaco Tomaso Locci che ha contattato i vigili del fuoco e don Marcello Lanero, parroco di Sant'Ambrogio. I vigili hanno rimosso il pezzo pericolante e transennato l'area. La riqualificazione della chiesetta spetta alla Cei, non al Comune che tempo fa aveva stanziato 19 mila euro per la riqualificazione esterna e interna.

«Spero che i soldi dalla Cei arrivino presto, ma se riusciamo ad averne altri tramite la legge Bucalossi, potremmo iniziare i lavori prima dell'arrivo dei soldi della Cei. Stiamo discutendo di questo con don Lanero», ha spiegato il primo cittadino.

