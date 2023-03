Rischio crolli, chiusi i bagni della scuola 

Il distacco di pezzi di intonaco dai solai della scuola primaria di via Monte Linas rappresenta un pericolo concreto per i piccoli alunni e per il personale scolastico. La verifica, effettuata pochi giorni fa dalla ditta incaricata, ha confermato la criticità. Ieri il sindaco Tomaso Locci ha emesso un’ordinanza, trasmessa alla preside Lisa Cao, che interdice l'area dei servizi igienici della scuola agli utilizzatori e agli accompagnatori (alunni e personale docente e non docente), fino alla conclusione degli interventi per il ripristino delle condizioni di totale sicurezza dei solai.

Dallo studio effettuato dalla ditta preposta, è emerso che in alcune aree del plesso scolastico sono state riscontrate delle criticità che possono mettere a rischio la sicurezza di alcuni ambienti. Dalla mappatura delle aree critiche, si evince che ci sono vari livelli di degrado per i quali sono previste diverse tempistiche di intervento nel breve-medio termine. In particolare al piano terra, dove ci sono i servizi igienici, è stato segnalato un «degrado pericoloso, causato, dall'instabilità degli intonaci e dei laterizi, con alta probabilità di cedimento», si legge nel testo dell’ordinanza sindacale. (ste. lap.)

