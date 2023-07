Rischio colera  

Dopo 50 anni si è registrato un nuovo caso di colera in Sardegna. Come si trasmette il vibrione? Quali sono i rischi per la salute? Come difendersi?

Sono le domande alle quali risponderà questo pomeriggio “L’Unione Salute”, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (nella fotografia) in onda ogni martedì alle 15 su Videolina.

Ospite della puntata il professor Giovanni Sotgiu, professore ordinario di Statistica medica ed Epidemiologia Clinica. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari.

