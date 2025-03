«Rischio chimico industriale? Si faccia chiarezza sui cartelli» 

I cartelli con impianto semaforico per rischio chimico industriale, con diversi livelli giallo, arancione, rosso, comparsi a Portoscuso e Paringianu, accendono la polemica. L’opposizione chiede che se ne discuta al più presto in consiglio somunale, il sindaco Ignazio Atzori chiarisce che si tratta di adempimenti legati al piano di protezione civile.

A sollevare il caso è la minoranza consiliare. «La comparsa improvvisa di alcuni cartelli inquietanti, posizionati all’uscite di Portoscuso e Paringianu e non all’ingresso dell’area industriale – dice i consigliere Rossano Loddo – ha creato allarmismo tra i cittadini e gli operatori economici che si accingono alla preparazione della stagione estiva. Perché si installano questi cartelli proprio adesso che il territorio sta soffrendo questa grave crisi industriale? Se il rischio è accertato perché la popolazione non è stata informata? Che sia puro allarmismo o concreto rischio ambientale, chiediamo subito un chiarimento e una discussione in Consiglio».Per il primo cittadino Ignazio Atzori non c’è nessun mistero. «Si tratta di impianti semaforici per segnalare i rischi potenziali, in adempimento di quanto prevede il piano di Protezione Civile – dice il sindaco – non riguarda solo i rischi connessi alle industrie, ma altri semafori simili sono stati installati per il rischio incendio in pineta e per i rischi legati al fiume nei pressi di Paringianu. Segnalazioni che devono essere fatte per legge, appena possibile ne installeremo anche in altri punti sensibili».

