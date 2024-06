Rischio cadute per la poltiglia creata dai fichi 

Marciapiede off limits in via Brigata Sassari. La colpa questa volta non è delle auto parcheggiate ma dei fichi caduti da un grande albero. La pianta, che sbuca da uno degli accessi delle Fornaci Picci abbandonate da anni, cresce rigogliosa ostruendo il passaggio e lasciando cadere i frutti.

Il problema è che a terra si crea una poltiglia appiccicosa che impedisce il passaggio e che costringe i pedoni a passare in mezzo alla strada. «Qui è tutto abbandonato» commenta Rita Fadda, «l’altro giorno a un signore è caduto un fico in testa. È molto pericoloso perché se passi in mezzo alla strada rischi di essere investito, se invece passi nel marciapiede rischi invece di scivolare e farti molto male. Qualcuno dovrebbe intervenire sia per pulire il marciapiede sia per potare l’albero».

Stesso problema in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune. Qui a creare una poltiglia appiccicosa sono le arance che cadono dalle piante sul marciapiede.

