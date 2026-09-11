SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Santissima Trinità.
12 settembre 2026 alle 00:33

Rischio blackout, chiude il pronto soccorso 

Lunedì e martedì il reparto non sarà operativo: «L’intervento non è rinviabile» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il pronto soccorso del Santissima Trinità resterà chiuso lunedì 14 e martedì 15 settembre a causa di lavori urgenti e non rimandabili. Lo rende noto la Asl con una comunicazione ufficiale: «Si è reso indifferibile un intervento di ripristino della blindosbarra a servizio del pronto soccorso necessario per assicurare il pieno rispetto dei parametri di sicurezza elettrica e operativa degli impianti», riferisce la direzione aziendale.
L’obiettivo è evitare il ripetersi di un nuovo blackout come quello che aveva messo in grosse difficoltà l’ospedale a febbraio: «Si tratta di un intervento non ulteriormente procrastinabile», spiega la Asl, «finalizzato innanzitutto a prevenire possibili anomalie dell’alimentazione elettrica e futuri blackout che, in un contesto particolarmente delicato quale quello del Pronto Soccorso, potrebbero compromettere la sicurezza dei pazienti e la regolare gestione delle attività assistenziali».

Lo stop

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di piena sicurezza, dunque, sarà sospesa l’attività di ordinaria accettazione del pronto soccorso a partire dalle ore 8 di lunedì fino alla giornata di martedì per il tempo strettamente necessario al completamento dell’intervento. «L’Azienda», dice la direzione, «è consapevole dei possibili disagi che tale temporanea sospensione potrà arrecare ai pazienti e agli utenti e ha pertanto predisposto ogni misura utile a ridurre al minimo l’impatto sull’utenza e a garantire, per tutta la durata dei lavori, la massima tutela delle persone che necessitino di assistenza».

Supporto

«È importante sottolineare che la sospensione temporanea dell’erogazione dell’energia elettrica non comporterà l’assenza di assistenza sanitaria presso il presidio», evidenzia la Asl, «per l’intera durata del fermo-impianto resterà infatti presente un’équipe medico-infermieristica del pronto soccorso, a disposizione di eventuali persone che dovessero presentarsi spontaneamente presso la struttura». Il personale valuterà le condizioni cliniche, la presa in carico, la stabilizzazione e la gestione delle situazioni di emergenza e urgenza. L’Asl inoltre ha richiesto il necessario coordinamento con le altre aziende e ospedali della rete regionale, in modo che durante il periodo di sospensione, possano essere adeguatamente assorbiti i flussi di emergenza-urgenza. «L’Azienda», conclude la direzione, «provvederà a comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori e il pieno ripristino della normale operatività del pronto soccorso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lui ex bidello, lei casalinga Quegli ultimi anni segnati dalla malattia della donna

Lo choc del sindaco Locci: «Siamo giunti all’epilogo di un disagio familiare che andava avanti da tempo» 
Luigi Almiento
12/09/2025

«Cinzia voleva vivere e invece ha incontrato il suo assassino»

La famiglia chiede verità e giustizia: «Ragnedda ha cambiato tante versioni» 
Andrea Busia
L’incontro

«L’Einstein nuovo Piano di rinascita»

Appello all’unità per affrontare le emergenze: dall’energia alla demografia 
Marilena Orunesu
Legge elettorale

Sì all’emendamento contro le liste civetta

Le opposizioni: «Norma da regime». La Russa: «Anomalo il voto a settembre»  