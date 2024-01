Rischio alluvioni: via libera al piano di assetto idrogeologico 

Il Comune di Alghero si dota del Pai, il Piano di assetto idrogelogico, e realizza per la prima volta una mappatura reale dei rischi e dei pericoli legati alle dinamiche di deflusso delle acque nel proprio territorio. Con la determinazione che porta la firma del segretario generale del Distretto idrografico della Regione e la successiva pubblicazione sul Buras si dà il via libera alla variante del Pai. «Un passo tanto importante quanto decisivo, che riallinea il territorio di Alghero alla normativa regionale ma soprattutto si pongono le basi per una corretta pianificazione e valutazione dei potenziali rischi su larga scala», sottolinea il sindaco Mario Conoci.

L'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras ricorda l'importanza dello strumento di pianificazione territoriale che, «oltre ad essere propedeutico e obbligatorio per la successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale, consente di avere regole certe per quanto concerne il rischio idrogeologico del territorio comunale e permette di programmare e avviare le importanti opere di mitigazione dei rischi». Ora si procederà con la richiesta di un'ulteriore variante che permetterà di studiare zone dettagliate di territorio e pianificare successivamente gli interventi di mitigazione e sgravare dai stringenti vincoli le aree interessate.

