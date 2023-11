Rischio alluvioni, lente sul rio Mannu 

Adottata la nuova variante del Piano di assetto idrogeologico a San Sperate. «Massima attenzione sul Rio Mannu che si conferma uno dei rischi maggiori per il paese», sottolinea il sindaco Fabrizio Madeddu dopo l'approvazione del documento in Consiglio comunale. «Stiamo valutando alcuni interventi sul fiume per la mitigazione del rischi», aggiunge.

Mesi fa a San Sperate erano cominciati i lavori di mitigazione idraulica sul fiume artificiale Rio Flumineddu: «Dopo – aveva anticipato Madeddu – ci concentreremo sul rio Mannu», il corso d'acqua che, anche storicamente, preoccupa il paese, a partire dall'alluvione del 1892, “S’unda manna”. Uno studio del 2021 aveva individuato nel Mannu «il maggior rischio per il paese» .

Adesso per il fiume spuntano due progetti che in totale richiederanno finanziamenti per 9 milioni di euro: si vorrebbero evitare allagamenti del centro abitato, di terreni agricoli, strade secondarie e primarie. Questo sopraelevando l’argine e adeguando gli attraversamenti esistenti.

Ricadute urbanistiche

«Il Pai – fa notare l’assessore all’Urbanistica, Roberto Schirru – è fondamentale perché è uno dei passi da compiere per arrivare al Piano particolareggiato de centro storico e al Piano urbanistico comunale. Intendiamo sbloccare alcune zone e renderle edificabili. Influirebbe non solo sulla periferia, ma anche sul centro abitato e sul centro storico. Ora cominceremo con le valutazioni di quest’ultimo».

«Dimenticata un’area»

Dubbi dalla minoranza: «La variante doveva essere approvata – dice Pier Paolo Casti – ma, dove veniva riportato il rischio frane, mancava, a nostro avviso, la segnalazione di un’area, alla fine di via Arbarei in direzione Monastir, dove alcuni tratti tra l'argine e il fiume sono stati erosi. Sono tratti pericolanti e cedevoli, a ridosso di uno sterrato: il nostro voto è stato contrario solo per segnalare questa criticità e i rischi connessi. Dagli uffici tecnici hanno assicurato che avrebbero approfondito».

Botta e risposta

«Speriamo possa essere il Pai definitivo», dichiara Gian Luca Schirru: «È dal 2006 che ci si lavora. Sono cambiate più volte le regole che lo definiscono. All'inizio si concentrava sul rio Flumineddu (sul quale sono stati fatti degli interventi, risultati non più necessari), oggi interessa principalmente il rio Mannu. Subito un progetto per mitigare o annullare gli eventuali pericoli di una possibile esondazione». Replica l’assessore all'Urbanistica: «Il pericolo frane è bassissimo a San Sperate, non ci sono costoni abbastanza alti e il paese è in pianura. I lavori sul rio Flumineddu? Erano fondi datati, ma la sicurezza non è mai troppa, meglio farli. Non sono mai soldi sprecati in sicurezza».

