Rischio alluvioni, iniziata la pulizia dei corsi d’acqua 

Proseguono nel territorio gli interventi per prevenire e mitigare i rischio legato agli eventi climatici. L’assessorato all’ambiente ha infatti stanziato 56mila euro per la pulizia dei canali. Il primo intervento è stato eseguito a giugno per evitare gli incedi, quello in corso, invece, per contrastare le piogge invernali. Gli operai stanno tagliando le piante, canneti e arbusti presenti nell’alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua e stanno rimuovendo qualsiasi materiale che ostacoli il deflusso regolare delle acque.

I fiumi interessanti dall’intervento sono il rio Is Cungiaus, che attraversa il centro abitato del comune di Quartucciu proveniendo dal territorio di Settimo San Pietro e Sinnai e arriva sino a Quartu per sfociare nello stagno di Molentargius. Il rio Nou, che dal confine con Selargius attraversa la zona della città adiacente al centro commerciale “Le vele – Millennium”. E infine il rio Pirastu in un piccolo tratto che arriva da Quartu e si riversa poi nel rio Is Cungiaus. «Si tratta di azioni preventive volte a favorire il naturale deflusso delle acque piovane, la rimozione sia dei detriti terrosi che dei residui vegetali e da lavorazione agricola», precisa l’assessore Walter Caredda.

