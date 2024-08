Rischio alluvioni, canali tombati ispezionati in 3D 

Laser scanner di ultima generazione e rilievi con la funzionalità Real Time per la visualizzazione 3D e acquisizione dei dati. Sono questi alcuni degli strumenti che si stanno utilizzando nel territorio di Bari Sardo dove è in corso un’attività di progettazione di un piano straordinario di analisi e conoscenza di dettaglio di tutti i canali tombati.

Le verifiche sono necessarie per l’attuazione del piano di gestione del rischio alluvioni in coordinamento con il piano di assetto idrogeologico. Un intervento importante che è stato finanziato dalla Regione Sardegna con quarantottomila euro.

«Le conoscenze che scaturiranno dalle indagini in corso di esecuzione sono essenziali per la programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio in avanzata fase di redazione – ha spiegato il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli - l’obiettivo è quello di aggiornare il repertorio regionale dei canali tombati completandone la conoscenza di dettaglio finalizzata a rilevare eventuali criticità emergenti e a pianificare e porre in essere le opportune azioni volte alla prevenzione, protezione e mitigazione del rischio idrogeologico». I lavori di rilievo e di verifica proseguiranno anche per tutto il mese di settembre.