Rischio alluvione, via ai lavori 

Quando arriva fine ottobre il pensiero di chi abita dalle parti dell’ex ponte di ferro corre a quel drammatico pomeriggio di trentuno anni fa. Il Rio Foddeddu era esondato facendo finire sott’acqua mezza Tortolì. Case evacuate, scantinati allagati e persone rifugiate sui tetti in quel 31 ottobre 1993 passato alla storia della comunità. Per evitare disastri di quella portata, il Comune prende le dovute precauzioni e interviene in forze per la manutenzione dell’alveo. «Vogliamo proteggere le aree più esposte agli allagamenti e migliorare la sicurezza idraulica dell’abitato», spiegano dall’amministrazione di Marcello Ladu.

I lavori

Prevenire è meglio che curare. Il Comune ha avviato gli interventi di manutenzione sull’alveo del Foddeddu per garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire il rischio di allagamenti con l’arrivo delle piogge invernali. L’ente ha aggiudicato all’impresa Eco scavi, con sede legale a Tortolì, l’intervento di 55mila euro per bonificare il tratto invaso dalla vegetazione. Tutto in nome della sicurezza. «I lavori - sottolineano dal palazzo di via Garibaldi - prevedono la rimozione della vegetazione e la pulizia dell’alveo per assicurare la sicurezza del territorio». Che il Foddeddu sia sempre sorvegliato a vista è un dato di fatto. Oltre alle politiche sulla sicurezza intraprese dalle varie amministrazioni che si sono succedute negli ultimi trent’anni, lo confermano anche le ingenti spese milionarie affrontate dal 2008 (anno di un’altra maxi esondazione) a oggi per contenere i possibili disastri del fiume che oggi corre tra le aree residenziali che si sono sviluppate nel corso degli anni.

Pronti al peggio

Un anno fa di questi tempi il Comune ha simulato un’alluvione per testare la performance della macchina dei soccorsi. È stato allestito uno scenario calamitoso, con la polizia locale che ha cinturato la zona predisponendo una viabilità straordinaria nel quadrilatero tra corso Umberto e le vie Garibaldi, Foddeddu e Tirso. Un’esercitazione della Protezione civile, in collaborazione con l’assessorato comunale competente, durante la quale sono state messe in atto le manovre necessarie per fronteggiare l’ipotetica emergenza. Niente di allarmante, soltanto un allenamento in previsione di eventi naturali che potrebbero verificarsi nel futuro.