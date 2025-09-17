Rischio alluvione, ponti sicuri 

Rivoluzione della viabilità in uno dei nodi nevralgici della città per consentire la messa in sicurezza di Olbia dal rischio alluvione. Approvata, ieri in Consiglio comunale, una variante al Piano di assetto idrogeologico che dà il via libera all'adeguamento dei due ponti tra i più critici per il regolare deflusso delle acque di piena. Con l'adeguamento urbanistico passato in Aula (con i soli voti della maggioranza), gli attraversamenti, su via Gabriele D'Annunzio, alle foci del rio San Nicola e del canale Zozò potranno essere demoliti e ricostruiti secondo la conformazione prevista dal piano Olbia e le sue acque, in fase di Valutazione di impatto ambientale.

La linea

«Con questo passaggio in Consiglio comunale consentiamo a Rfi, che ha competenza sui due ponti, di procedere per adeguarli al piano di sicurezza idraulica, l'opera più importante per la nostra città: con il sollevamento di due metri della linea ferroviaria, i ponti avranno un franco idraulico più alto, adeguato a sostenere le portate di piena», ha spiegato il sindaco, Settimo Nizzi, che ha illustrato il mega progetto urbanistico. Oltre che un'opera necessaria ad aumentare il livello di sicurezza in città, il maxi intervento consente di decongestionare la mole di traffico in uno dei crocevia stradali più strategici: abbattuto il cavalcavia di via Dei Lidi e sostituito con un sottopasso, nell'area di dodicimila metri quadri, a ridosso del centro umanitario di via Canova, tra viale Aldo Moro, via Mirone e il tratto finale del rio San Nicola, sarà costruita una grande rotatoria del diametro di quaranta metri, il doppio di quella attuale, realizzata circa venti anni fa e ormai troppo stretta per sopportare i cresciuti volumi di traffico.

Piste ciclabili

Come previsto dal Piano urbano per la mobilità sostenibile, lungo le nuove strade, che collegheranno più agevolmente anche la zona industriale e le spiagge, saranno realizzati percorsi ciclabili da connettere a quelli esistenti o in fase di progettazione. I nuovi ponti, invece, uniscono sicurezza a bellezza: opere futuristiche affidate a uno studio ingegneristico italiano che firma gli stadi nel mondo, i nuovi manufatti saranno strade larghe e funzionali affiancate da piste ciclopedonali e spazi verdi fruibili.