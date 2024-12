Rischio alluvione, meno vincoli 

Manca il decreto firmato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, e, nel giro di qualche giorno dalla sua pubblicazione, il nuovo Piano di assetto idrogeologico sarà la mappa definitiva per poter pianificare la messa in sicurezza della città. Preliminare alla progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, la variante al Pai siglata dall’amministrazione Nizzi, è stata approvata in Giunta regionale concludendo il suo iter iniziato due anni e mezzo fa, per analizzare dettagliatamente il pericolo che corrono i 37mila chilometri quadrati del territorio comunale con l’obiettivo di individuare le criticità per costruire il piano “Olbia e le sue acque”, attualmente in fase di Valutazione di impatto ambientale.

Nuova mappa dei rischi

Rivalutati i parametri di vulnerabilità rispetto a quelli contenuti nel Pai del 2015, lo studio ha consentito di declassare la pericolosità di tante zone della città che, dopo la furia del ciclone Cleopatra, in via cautelativa erano state classificate in zone ad alto rischio idrogeologico. Non più pericolose, da zone Hi4, in cui era bandito ogni tipo di intervento edile, sono diventate Hi*, critiche e solo sorvegliate speciali, rimettendo al Piano urbanistico comunale la discrezionalità dell’edificabilità. Il nuovo Pai libera tre quarti della città dai vincoli, soprattutto il centro e i quartieri affacciati sul lungomare, diminuendo i chilometri quadrati, da sette a circa tre, delle zone ad alto rischio in caso di alluvione e favorendo l’urbanizzazione, ma amplia l'area nella quale si devono assumere accorgimenti in caso di costruzione.

Intanto, in attesa che il piano di mitigazione del rischio idrogeologico ottenga il benestare della Via per poter essere progettato, dalle macerie delle opere incongrue già abbattute (e ricostruite) nascono progetti di riqualificazione urbana. Ieri, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una passerella ciclopedonale che sostituisce il vecchio ponte tappo in via Galvani, che sovrastava il rio San Nicola, rimpiazzato da un nuovo attraversamento in via Figoni, inaugurato a luglio scorso. Costo della pista per pedoni e ciclisti, un milione di euro finanziati da fondi regionali destinati al completamento delle opere idrauliche.

