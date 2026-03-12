Rischio alluvione: aperte due inchieste 

È scattata una doppia inchiesta penale sui presunti ritardi e sul mancato completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, ovvero il pericolo di alluvione, che incombe ormai da decenni sul centro abitato di Bosa, ad iniziare dall’assenza di collaudo della diga di Monte Crispu già realizzata da decenni. A indagare, da qualche settimana e ciascuna per le rispettive competenze, sono le Procure di Oristano e Cagliari, dopo la richiesta di approfondimento formalizzata dal Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, che ha esaminato i pericoli per la popolazione e lo stato d’avanzamento degli interventi.

L'opera monumentale

Il doppio fascicolo, stando alle poche indiscrezioni che filtrano, non riguarderebbe solo il fatto che l’opera monumentale, pensata per contenere milioni di metri cubi d’acqua, non sia mai entrata in funzione nonostante i lavori siano finiti da quasi 50 anni, ma anche il fatto che non siano andati avanti alcuni interventi considerati strategici: l’esproprio di terreni privati a monte dell’abitato per ricavare canali scolmatori e aree allagabili in caso di piogge straordinarie. Questo perché, secondo gli esperti, a Bosa – per morfologia del territorio – sarebbe altissimo il rischio idrogeologico, sia per i danni alle infrastrutture che per il pericolo di perdita di vite umane in caso di eventi eccezionali.

I progetti di sicurezza

Il progetto della diga di Monte Crispu è stato approvato nel 1956 dal Ministero dei Lavori pubblici. Nel 1970 sono iniziati i lavori che si sono conclusi nel giro di un decennio. Da allora non c’è mai stato il collaudo, né l’opera è stata messa in funzione. Nel 2021, con un progetto da 3 milioni e mezzo di euro, l’Enas ha deciso di provare a mettere in moto il colosso: ma le gare per i nuovi impianti, paratoie, rimozione dei sedimenti accumulati a causa del mancato utilizzo sarebbero andate a vuoto. Sta di fatto che il Pai, il Piano di assetto idrogeologico, prevede che per mettere al sicuro Bosa serva non solo la diga, ma anche opere di difesa idrogeologica: la realizzazione dei canali scolmatori per il deflusso dell’acqua che scende dai monti con il necessario esproprio dei terreni (ostacolati negli anni anche da problemi di conflitti d’interesse all’interno dei Consigli comunali che si sono succeduti), così come l’innalzamento degli argini del Temo che, però, stravolgerebbe il paesaggio e dividono aspramente l’opinione pubblica. Ora, proprio sul fatto che la diga non sia mai entrata in funzione e sulla mancata realizzazione dei canali scolmatori indagano i pm.

