Selargius.
12 agosto 2025 alle 00:54

Rischio allagamenti, via libera al progetto 

Al via la progettazione per eliminare il rischio allagamenti in via Istria, la strada del centro di Selargius che - insieme a via Roma - puntualmente si trasforma in un fiume in occasione di acquazzoni invernali e fuori stagione.

Sono di poco più di un anno fa le immagine della auto e dei contenitori per la spazzatura galleggianti davanti all’ingresso del Municipio, un problema che il Comune ha cercato di tamponare con la sostituzione dei tombini lungo la strada, seguita a un’indagine nel sottosuolo. Intervento che però non basta: l’amministrazione di piazza Cellarium nei giorni scorsi ha avviato le procedure per affidare la progettazione di lavori per il potenziamento della rete di drenaggio in via Istria, primo passo per avere un piano d’intervento definito e poter partecipare a uno dei bandi regionali che - in questo caso - prevede un finanziamento massimo di mezzo milione di euro.

