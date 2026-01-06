Rischio allagamenti, intervento sull’impianto di via Tertenia 

Negli scorsi giorni si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in una delle vie del centro abitato di Quartucciu. In via Tertenia 5 i tecnici sono intervenuti sull’impianto di sollevamento delle acque meteoriche, una struttura poco visibile ma di fondamentale importanza per la sicurezza urbana. L’impianto infatti, consente il corretto deflusso delle acque piovane, soprattutto in occasione di precipitazioni intense. Una manutenzione costante, è di fatto essenziale per la prevenzione degli allagamenti in un’area particolarmente ricca di unità abitative.

L’operazione, disposta dall’amministrazione comunale, ha riguardato una manutenzione straordinaria resa necessaria dal progressivo deterioramento di alcuni componenti dell’impianto. I lavori sono stati affidati a una ditta esterna, per un importo complessivo di 2.684 euro (dati pubblici).

A chiarire le cause dell’intervento è stato l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda. «Per semplificare», spiega l’assessore, «nella zona dei giardini l’acqua piovana confluisce in vasche interrate e viene poi convogliata in condotta grazie a pompe di sollevamento. Con il passare degli anni, spesso alcune di queste pompe si guastano. In questo caso specifico, una si è guastata mentre l’altra si è bloccata a causa di uno sforzo continuo del galleggiante che rimaneva sempre in funzione in maniera anomala».

Le verifiche tecniche hanno permesso di individuare una perdita occulta nella condotta idrica sotterranea, che manteneva costantemente alto il livello dell’acqua nel serbatoio anche in assenza di pioggia. «Questa anomalia mandava il sistema sotto stress, facendo lavorare senza sosta le pompe, causando le fuoriuscite», prosegue l’assessore. Sul posto è intervenuta Abbanoa per la riparazione della perdita, mentre il Comune ha provveduto allo svuotamento della vasca con un’autobotte.

«Dopo le verifiche e la riparazione definitiva della condotta, l’impianto è tornato a funzionare regolarmente senza nessuna conseguenza riscontrabile», conclude Caredda. Un intervento mirato che, pur con una spesa contenuta, consente di prevenire criticità future e danni alle proprietà private, come gli allagamenti di cantine e scantinati.



