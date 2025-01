Rischio allagamenti, è rivolta 

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese, guidato dal presidente Carlo Corrias e dal direttore Maurizio Scanu, ha chiesto alla Regione di stanziare 3 milioni di euro per un intervento straordinario di pulizia dei canali irrigui del territorio, fondamentale per mitigare il rischio allagamenti.

L’urgenza

Secondo quanto evidenziato da Corrias «la legge 6 del 2008 prevede che tutte le spese necessarie per la bonifica e difesa del territorio siano totalmente a carico della Regione, ma questo non è mai avvenuto – evidenzia Corrias – Generalmente viene riconosciuto all’Ente solo il 60% delle spese sostenute e le restanti siamo costretti ad addebitarle agli agricoltori». Il presidente del più esteso consorzio sardo, 85mila ettari, non è più disposto ad aspettare: «Dobbiamo bonificare 2mila chilometri di canali e questo menefreghismo della Regione sta durando da troppo tempo. Abbiamo chiesto un'audizione alla commissione Agricoltura del Consiglio regionale e abbiamo presentato i problemi».

La promessa

Il direttivo del Consorzio di bonifica ha incontrato i rappresentanti del parlamentino guidato da Antonio Solinas, con il vicepresidente Emanuele Cera e un altro consigliere dell’Oristanese, il sindaco di Neoneli Salvatore Cau, e tutti hanno preso l’impegno di inserire nel prossimo bilancio i finanziamenti richiesti e sollecitare l’assessore all’Agricoltura a deliberare.

Costi e proteste

Nel frattempo l’Ente ha avviato una pulizia straordinaria dei canali e di tutto il territorio anticipando, come sempre, le risorse; «un atto di responsabilità» lo ha definito Corrias che ha voluto ricordare alla Regione come «l’azione di difesa del territorio sia a vantaggio di tutti». In 17 anni, precisa il presidente, «abbiamo calcolato che il costo sostenuto dagli agricoltori è stato di 10 milioni di euro». E infine la denuncia di Corrias: «Queste attività sono poco note ma si rendono evidenti quando si verificano alluvioni, disastri e si hanno vittime. Tutti vengono a informarsi, a riempirsi la bocca di parole, poi scompaiono. Il nostro territorio è pochi metri sul livello del mare, ricco di lagune e stagni, con scarsa capacità di fare defluire le acque, se non si interviene regolarmente con la manutenzione si rischia un allagamento con gravi danni alle aziende agricole, pericoli per i centri abitati e talvolta, purtroppo, la perdita di vite umane».

