Rischio allagamenti: allerta meteo per oggi 

Allerta meteo con codice giallo, per tutta la giornata di oggi, anche in città. Il provvedimento è stato emesso dalla protezione civile regionale considerate le previsioni che danno in arrivo temporali e piogge che interesseranno anche la zona di Cagliari. Allerta dunque iniziata nella notte e che proseguirà fino alle 21.

Particolare attenzione viene riservata a Pirri, soprattutto nelle zone maggiormente soggette ad allagamento. Dal Comune ricordano che è meglio evitare di parcheggiare auto, scooter e altri mezzi nelle seguenti vie: Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo dei parcheggi nella piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano. Inoltre, in caso di forti temporali, viene consigliato ai residenti di non scendere nei piani interrati o seminterrati, di restare nelle proprie abitazioni e di allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

