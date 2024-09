Rischiano sia la Domus che il Maradona 

La multa per entrambe le società è scontata e inevitabile, ma il rischio è che arrivi qualcosa di più: chiusura parziale o totale dei due stadi, l’Unipol Domus e il Maradona. Oggi il Giudice sportivo si esprimerà su quanto avvenuto domenica in Cagliari-Napoli, coi numerosi lanci di fumogeni e bombe carta da parte di entrambe le tifoserie più il caos fra settore ospiti e curva sud. Il verdetto arriverà dopo aver valutato immagini e relazioni, facendo ricorso al Codice di Giustizia Sportiva per definire le sanzioni. Fra le possibilità, oltre alla chiusura di uno o più settori, che arrivino provvedimenti con la condizionale: nel caso, la società avrebbe la pena sospesa per un determinato periodo di tempo, con l’avvertimento che in caso di fatti analoghi sarebbe applicata in aggiunta alle altre sanzioni. Cagliari e Napoli nel caso potranno fare ricorso, come avvenne al Verona un anno fa quando riuscì a evitare la chiusura della curva per i cori razzisti a Makoumbou nel match contro i rossoblù.

I fatti

A prescindere da quanto deciderà il Giudice sportivo, fra i vari interrogativi che rimangono dal caos di domenica c’è quello su come sia stato possibile che entrassero allo stadio decine di fumogeni, petardi, bombe carta e altri oggetti, usati nei lunghi minuti di tensione alla Domus quando è stata interrotta la partita. Da anni, all’ingresso dello stadio, si svuotano gli zaini dei bambini e si impedisce che le bottiglie d’acqua abbiano il tappo, mentre invece domenica in due settori distinti dello stadio è stato possibile introdurre quanto poi ha portato a bloccare il match per sei minuti. Una battaglia probabilmente persa in partenza, dato che chi vuole usare lo stadio come un luogo di battaglia il modo per portarsi quanto serve poi lo trova sempre, ma che è diventato fra i principali commenti dei 15.733 presenti alla Domus e dei tanti che hanno visto da fuori l’accaduto.

Il precedente

C’è poi un altro caso, ossia la presenza dei 415 tifosi del Napoli nel settore ospiti. Che, a differenza di altre partite, non ha visto particolari restrizioni: l’unica sull’acquisto dei biglietti riguardava i residenti in Campania, che potevano comprare il tagliando soltanto nel settore a loro riservato e con la fidelity card del Napoli. Questo nonostante la nota rivalità fra le due tifoserie, esplosa negli anni Novanta e in particolare dopo lo spareggio del 1997 Cagliari-Piacenza al San Paolo, e il pesante precedente del 21 febbraio 2022, quando i sostenitori partenopei arrivarono alla Domus con un corteo lungo le vie principali vie del centro città, intonando cori contro Cagliari e i cagliaritani e portando alla pesante reazione al termine della partita, dove scoppiarono violenti scontri fra le due tifoserie all’esterno dello stadio. Questa volta - per fortuna - fuori dalla Domus non è successo nulla, ma quanto fatto dai tifosi napoletani (fin dalla nave che li ha portati in Sardegna) non è certo passato in secondo piano. E non è stata una bella pagina di sport.

