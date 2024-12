«Rischiamo la vita ogni giorno» 

Non c’è solo rabbia nelle loro mani intrecciate. C’è dolore, memoria e una richiesta chiara e non negoziabile: sicurezza. Ieri in duemila hanno lasciato le aule del liceo Alberti e di altre scuole superiori della città per riempire le strade intorno a viale Colombo con una marcia che, a meno di tre settimane da quel tragico sabato in cui Beatrice Loi, 17 anni, è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce per andare a scuola, è insieme protesta e ricordo.

Un’ingiustizia insopportabile che ha spinto compagni di classe, studenti, docenti e genitori a unire le forze. Bea è diventata così il simbolo di una battaglia che non può più aspettare «perché andare a scuola non può costare la vita», dicono.

Strade pericolose

«Strade pericolose, vita a rischio» recitano gli striscioni portati dai ragazzi. Niccolò e Diego, rappresentanti dell’Alberti, parlano a nome di tutti: «Macchine a tutta velocità ignorano le strisce pedonali. Ogni attraversamento è un rischio inaccettabile». Da anni, denunciano, chiedono interventi su viale Colombo: semafori, dossi, nonni vigile. Da anni però ricevono solo silenzio. Eppure, non hanno smesso di chiedere né di sperare. Questa volta però la speranza è diventata determinazione. Giovanni, rappresentante del liceo Siotto, racconta lo stesso pericolo quotidiano: «Ogni mattina rischiamo sulle strisce mentre auto e bus sfrecciano. Fino allo scorso anno c’era la polizia locale, ora siamo soli».

La lettera degli zii di Bea

Si sono ritrovati nella pineta di Su Siccu, ma è nel cortile dell’Alberti che il dolore si è fatto tangibile quando è stata letta una lettera inviata dagli zii di Beatrice da Città del Capo. Occhi lucidi, visi scossi e poi la marcia ha preso forma. Hanno camminato, stretti l’uno all’altro, lungo le strisce pedonali che avrebbero dovuto proteggere Bea. Hanno indossato pettorine gialle e arancioni, agitato fischietti «per rompere il silenzio assordante delle istituzioni».

“Quanto vale la vita di uno studente?”, si chiede un cartello. “Andare a scuola non può costarti la vita”, urla un altro. E poi lo striscione dedicato a Beatrice: «Buon viaggio, stellina. Sarai sempre nei nostri cuori». Sulle note di “Ogni volta” di Vasco Rossi, la marcia è diventata un momento di commozione collettiva, un tributo a una compagna che non c’è più e alla necessità di non dimenticare. «La nostra pazienza è finita. Chiediamo interventi immediati, non solo per la nostra scuola, ma per tutte le scuole di Cagliari», dice Michela Baldussu studentessa del Nautico.

Anche il preside dell’Alberti, Roberto Bernardini, è con i ragazzi: «Sono figli nostri, figli di tutti. Dobbiamo lottare perché ci sia maggiore sicurezza davanti alle scuole. Ho inviato cinque richieste per rialzare le strisce pedonali dal 2020. Nulla è stato fatto fino a oggi».

Il sindaco

Un primo segnale è arrivato con l’avvio dei lavori proprio in viale Colombo. Il sindaco, Massimo Zedda, ha annunciato che da lunedì sono iniziati i lavori per gli attraversamenti rialzati, interventi che proseguiranno in altre vie critiche come viale Diaz, via Stamira e viale Poetto. «L'attenzione è massima per i pedoni, per coloro che usano le due ruote e per i ciclisti, le cosiddette utenze deboli: garantiremo maggiore protezione con la sistemazione delle piste ciclabili esistenti e con l'ampliamento della rete in diverse zone della città, specialmente quelle adiacenti alle sedi universitarie». Edoardo Tocco (FI) con amarezza osserva: «Il segnale che vogliamo dare è quello di trovare soluzioni in tutta la città: rialzi, dissuasori, tutto ciò che può limitare la velocità per evitare che queste tragedie si ripetano. Beatrice oggi è l’immagine di una situazione ignorata per troppo tempo».

