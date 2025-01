«Rischiamo la guerra mondiale» 

CITTÀ DEL VATICANO. Il mondo che rischia una terza guerra mondiale è al centro del lungo discorso del Papa al corpo diplomatico. Per i rappresentanti dei 184 Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con la Santa Sede (più Ue e Ordine di Malta) Francesco ha preparato un lungo e denso discorso. Comincia ma il fiato resta corto, come è da qualche giorno. «Siccome io soffro un po’ il raffreddore, ho chiesto a monsignor Ciampanelli di continuare lui a leggere», dice agli ambasciatori. Sarà il suo collaboratore dunque a farsi portavoce degli appelli del Pontefice. «Di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, la vocazione della diplomazia - sottolinea il Papa - è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più “scomodi” o che non si riterrebbero legittimati a negoziare. È questa l’unica via per spezzare le catene di odio e vendetta che imprigionano e per disinnescare gli ordigni dell’egoismo, dell’orgoglio e della superbia umana, che sono la radice di ogni volontà belligerante che distrugge». Poi il Papa passa in rassegna i conflitti in corso. Per l’Ucraina chiede alla comunità internazionale di impegnarsi per porre fine entro il 2025 al conflitto che dura da quasi tre anni. Il pensiero poi va al Medio Oriente e in particolare a Gaza: «Rinnovo l’appello a un cessate-il-fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, dove c’è una situazione umanitaria gravissima e ignobile, e chiedo che la popolazione palestinese riceva tutti gli aiuti necessari». Ma ci sono anche le guerre in Africa, le instabilità dell’America Latina, i conflitti irrisolti in Asia. Il Papa mette poi in guardia da fake news e uso distorto dell'intelligenza artificiale: il rischio è «la manipolazione della coscienza a fini economici, politici e ideologici». Poi lancia un appello affinché siano riformate le organizzazioni multilaterali perché «non sembrano più in grado di garantire la pace e la stabilità, la lotta contro la fame e lo sviluppo per i quali erano state create». Infine l'affondo sull'aborto: «È inaccettabile» parlare «di un cosiddetto diritto all'aborto che contraddice i diritti umani, in particolare il diritto alla vita. Tutta la vita va protetta, in ogni suo momento, dal concepimento alla morte naturale, perché nessun bambino è un errore o è colpevole di esistere, così come nessun anziano o malato può essere privato di speranza e scartato».

