Rischia di morire il ficus secolare di Villa Asquer: «Tesoro da salvare» 

Il grande ficus secolare di Villa Asquer in viale Ciusa rischia di morire: una parte della chioma è già secca e potrebbe crollare da un momento all’altro. L’allarme è di Fanny Cao, vice presidente dell’associazione Italia Nostra Sardegna.

«Lancio un appello alla Regione, proprietaria della Villa ottocentesca e quindi anche del giardino che versa in condizioni di degrado davvero deplorevoli», sono le sue parole. «Il ficus è un patrimonio pubblico, un bene comune che deve essere salvato e tutelato. Anche il Comune dovrebbe intercedere presso la Regione». Cao spiega nello specifico qual è la situazione: «La pianta dà segni di decadimento. Una parte della chioma rischia di spezzarsi facilmente perché è completamente secca, e questo è un chiaro segno di sofferenza dell’albero. I suoi lunghi rami possono cadere per il vento o per il peso stesso, come peraltro è già successo in altre parti della città. Ha bisogno di essere potato».

Il problema di piante di questo genere è che si espandono enormemente e devono essere assolutamente curate, altrimenti arrecano danni irreparabili, avverte Cao: «Devono avere la possibilità di respirare tramite le radici, ma tutto intorno c’è del cemento e tutto questo influisce sullo stato di salute dell’albero. Bisogna intervenire urgentemente per curare e salvaguardare questo bellissimo ficus patrimonio storico di Cagliari». E con esso anche il giardino, dice la vice presidente dell’associazione: «È un vero peccato che non venga curato, andrebbe valorizzato». Nei locali di Villa Asquer, di proprietà regionale, attualmente c'è un centro di assistenza sanitaria della Caritas, che però non può intervenire.

