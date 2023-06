Rischia di annegare, un giovane turista  salvato dal bagnino 

«Per una frazione di secondo ho pensato stesse scherzando con l’amico rimasto a riva. Poi sono corso in mare perché quel ragazzo, che si stava sbracciando, rischiava di affogare. Questione di poco e forse non si sarebbe salvato». Andrea Tosi, 35 anni, è il bagnino dello stabilimento balenare Sa Sesta, al Poetto, che giovedì sera ha salvato un giovane turista: si è avventurato nell’acqua alta e, forse colto da una crisi di panico, non sapendo nuotare ha rischiato di annegare. Una volta riportato in spiaggia dal bagnino, con la collaborazione del titolare dello stabilimento Gianni Pilato, il turista è stato soccorso da una dottoressa che si trovava per caso in quel tratto del litorale e poi affidato alle cure del 118. «Non si era ripreso bene e per questo lo hanno accompagnato in ospedale».

Giovedì il mare era un po’ mosso e c’erano delle correnti marine che potrebbero aver tratto in inganno il giovane che si trovava in un tratto di spiaggia libera. «Probabilmente», racconta Tosi, da sei anni bagnino, «quando si è accorto di non toccare più non è riuscito a ritornare indietro. Ed è andato sott’acqua». Il 35enne non ha perso tempo intervenendo ovviamente anche se non era un bagnante dello stabilimento. «L’ho raggiunto e ho cercato di fargli afferrare il galleggiante baywatch. Ma non collaborava perché stava per perdere i sensi. Sono riuscito a tirarlo su e poggiarlo sullo strumento di salvataggio, raggiungendo un punto in cui si toccava». Dopo la grande paura, si è passati ai soccorsi. «È andata bene. E sono contento». (m. v.)

