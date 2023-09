Rischia di annegare, salvato un anziano 

L'ha visto nuotare, in difficoltà, a causa del vento di grecale e del mare mosso e non ha esitato a chiedere aiuto per salvare l'anziano marito. Sono stati alcuni bagnanti a salvare così l'uomo che, intorno alle 13.30 di ieri nelle acque di Orrì, ha rischiato di morire annegato. In pochi attimi sono riusciti a raggiungere l’uomo anche con il supporto dei bagnini in servizio negli stabilimenti balneari Maty beach e Hakuna Matata. L’uomo, un pensionato di origini sarde in vacanza a Tortolì, ha accusato un malore in acqua. Dopo i primi interventi si sono precipitati i bagnini e Luciana Mirai, titolare del bar-ristorante Le Mimose, una vita spesa nel mondo del volontariato. Sul bagnasciuga hanno praticato le manovre di primo soccorso e, in pochi minuti, è arrivata l’ambulanza medicalizzata. Dopo le prime cure, il pensionato si è ripreso e ha rinunciato al trasporto in ospedale. «Se non ci pensiamo noi qui la gente muore», ha detto Luciana Mirai, operatore turistico con incarichi in Avis. Il riferimento è all’attività che i balneari assicurano sui litorali, anche nei tratti dove il servizio di salvamento è garantito dai bagnini degli stabilimenti. Talvolta anche senza la dovuta competenza giurisdizionale, come avvenuto martedì a Le Piscinette dove il titolare dello stabilimento, Pier Paolo Pisano, ha sfidato il mare in tempesta per salvare tre persone. Un altro soccorso, sempre ieri pomeriggio, è stato effettuato a Cala Sisine, sulla costa di Baunei. Qui una donna di 68 anni, originaria di Pettorano su Gizio, in provincia de L’Aquila, ha accusato un malore ed è stata trasportata dall’elicottero dell’Areus al San Francesco di Nuoro per accertamenti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA