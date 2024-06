Rischia di annegare, ragazzo salvato dal campione di nuoto 

Il mare è nel suo Dna. In quelle onde della costa cabrarese ha pure nuotato e riconosce subito le correnti e la risacca insidiose. Così ieri non ci ha pensato due volte a tuffarsi nelle acque agitate di San Giovanni di Sinis per aiutare un ragazzo in difficoltà. «È normale che mi sia buttato, cos’altro avrei dovuto fare?». Ripete con naturalezza Corrado Sorrentino, eroe (ma non per caso) in una domenica che si sarebbe potuta trasformare in tragedia viste le condizioni del mare e la mancanza del servizio di salvamento sul litorale di Cabras.

La giornata

Il pluricampione di nuoto e allenatore cagliaritano stava trascorrendo il fine settimana nell’Oristanese. Saltata, a causa delle cattive condizioni meteomarine, l’escursione all’isola di Malu Entu, Corrado Sorrentino aveva deciso di godersi il sole a San Giovanni di Sinis, a pochi passi dalle rovine di Tharros. «Insieme alla mia fidanzata guardavamo una coppia in acqua – racconta – e ho notato subito che il giovane nuotava verso la riva ma la corrente lo risucchiava indietro». La ragazza invece, grazie a un contorto gioco di correnti e onde, è riuscita a conquistare la riva e poi ha assistito sotto choc a quei momenti concitati. «Il ragazzo in un minuto è stato spostato a circa 30 metri, in un punto ancor più pericoloso per la presenza delle rocce». Onde alte un metro e mezzo, una situazione che con il passare dei minuti rischiava di diventare drammatica.

Il salvataggio

«Da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare e io mi sono tuffato subito» va avanti il campione che ieri si è trovato al posto e al momento giusto. «Le condizioni erano molto critiche perché le correnti erano forti – ricorda – quando ho raggiunto il ragazzo, ho cercato di spostarlo più al largo in un tratto in cui le onde erano più lunghe e la corrente si sentiva meno». Prova difficile anche per chi già in passato è stato protagonista di altri salvataggi. «Ci sono stati momenti duri, il ragazzo mi ripeteva che non ce la faceva più – racconta Corrado Sorrentino –l’ho sorretto, l’ho messo nella tipica posizione da soccorso per cercare di spingerlo e trascinarlo nel punto in cui il mare era meno mosso». Minuti infiniti per chi dalla spiaggia aveva già allertato i soccorsi e con le corde disponibili sul litorale cercava di creare una catena umana. «Quando eravamo a circa venti metri dalla riva, ci hanno lanciato la corda e il salvagente». Toccata la sabbia di San Giovanni, per tutti i bagnanti un sospiro di sollievo. «Il ragazzo Francesco era scosso ma stava bene, non sapeva come ringraziarmi».

Il servizio

Avventura finita bene ma come ripete anche Corrado Sorrentino «è indispensabile che le spiagge siano attrezzate con un sistema di salvamento. Io ho già parlato con il sindaco per un piano operativo». Tanto più che mezz’ora dopo un turista romano insieme ai due figlioletti si è trovato in difficoltà: in questo caso il salvataggio è stato più semplice ma resta la situazione di pericolo. Poco dopo sulla spiaggia sono arrivati anche il sindaco di Cabras Andrea Abis e l’assessora Laura Celletti che stanno organizzando il servizio dei bagnini ma devono fare i conti con le scarse risorse regionali. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha provveduto a sistemare i cartelli di pericolo per la balneazione poco sicura (come la Capitaneria di porto raccomanda da mesi) ma ancora c’è tanto da fare. Soprattutto in un mare insidioso come San Giovanni di Sinis, dove ci sono state troppe vittime: nove anni fa, il quarantenne oristanese Vincenzo Curtale morì per salvare due turisti.

