Rischia di annegare, labrador salvato dai ranger 

È stato portato in salvo dalla Stazione Forestale e ora cerca casa. Questa la storia del labrador rimasto intrappolato due giorni fa in un canale nel Parco Naturale di Molentargius.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di venerdì quando, intorno alle 16, la stazione forestale è intervenuta su segnalazione degli operatori dell’Ente Parco per soccorrere il cane intrappolato nel canale di ingresso dell’acqua marina in località Bellarosa Maggiore, all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius.

Arrivati sul posto muniti di retino e corde, gli agenti hanno soccorso il cane, un esemplare di Labrador Retriever di media taglia, con evidenti difficoltà di movimento alle zampe posteriori – probabilmente a causa del contatto con acqua fredda. Dopo il recupero in sicurezza, il cane è stato trasportato nella sede del Corpo forestale di vigilanza ambientale di Molentargius e, da una prima ispezione con lettore microchip, l’animale non risulterebbe tracciabile. L’intervento si inserisce nelle attività quotidiane della stazione forestale di Cagliari volte alla tutela degli animali e alla sicurezza all’interno delle aree protette. Il cane, grazie all’intervento del Servizio veterinario Asl, si trova ora presso il “Dog hotel di Chinarello” in cui sarà possibile avviare le procedure per una futura adozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA