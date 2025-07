Rischia di annegare alla Quarta fermata: salvato dal bagnino  

Si è sentito male mentre era in mare, nel tratto della Quarta fermata del Poetto, ed è stato salvato dal provvidenziale intervento del bagnino in servizio nella postazione della spiaggia libera. Un 35enne, una volta portato fuori dall’acqua, è stato rianimato dal soccorritore con un massaggio cardiaco: non è servito il defibrillatore, pronto comunque per essere utilizzato in caso di necessità. Intanto era già stato richiesto l’intervento del 118: il bagnante sembrava essersi ripreso ed è stato subito accompagnato, con assegnato un codice rosso, all’ospedale Brotzu su un’ambulanza. Le sue condizioni sono state tenute costantemente sotto controllo dai medici.

L’emergenza è scattata verso le 18,30. Il bagnino, Luca Vitalino Palmas, della onlus Karalis Rescue che gestisce il servizio di salvamento a mare per conto del Comune al Poetto (con tre postazioni alla Prima, Quarta e Sesta fermata) e a Cala Mosca, non ha perso un istante: ha notato l’uomo in difficoltà ed è intervenuto subito. Il 35enne aveva già i primi sintomi di annegamento: una volta portato in spiaggia il bagnino ha avviato le manovre per rianimarlo anche con la collaborazione di alcuni dipendenti del vicino stabilimento dell’Emerson. Sono stati momenti di grande apprensione con molti bagnanti che hanno assistito alla scena sperando nel lieto fine. Certamente la tempestività dell’intervento di primi soccorso ha permesso di stabilizzare l’uomo, poi accompagnato in ospedale dal 118. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stazionarie. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA