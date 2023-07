Rischia di annegare a Piscinas, turista salvato dai bagnini 

È stato salvato dai bagnini un turista di 52 anni che ieri ha rischiato di annegare nel mare mosso di Piscinas. L’uomo, Davide Ortolani, residente a Bologna, intorno alle 17.30, stava facendo il bagno, quando la corrente di risacca, che si crea tra la riva e il vecchio pontile che ai tempi della miniera permetteva l’attracco dei velieri per il trasporto dei minerali, ha iniziato a spingerlo al largo.

Dalla torretta di avvistamento, distante dal posto oltre 30 metri, il pericolo non è sfuggito agli occhi vigili dei bagnini, Davide Dessì del servizio di salvamento a mare del Comune di Arbus e Mattia Atzori del lido privato. I due baywatch sono prontamente intervenuti, hanno soccorso il bagnante, messo in sicurezza e portato a terra. Per tutto il periodo, l’uomo è rimasto sempre lucido, una volta arrivato sulla spiaggia ha detto che stava bene e che, pertanto, non era il caso di chiamare il 118. «È apparso - ha raccontato Dessì - sofferente e un po’ spaventato. Di sicuro quando è andato in difficoltà, ha anche bevuto, per cui, dopo averlo tranquillizzato, lo abbiamo invitato a recarsi dalla guardia medica di Arbus che abbiamo chiamato per comunicare il suo arrivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA