Rischi radiologici, Brotzu condannato a risarcire dieci ortopedici 

L’ospedale Brotzu dovrà pagare 360mila euro a una decina di ortopedici che, per vari anni, hanno lavorato esponendosi ai rischi radiologici, ma senza mai percepire l’indennità che viene riconosciuta a radiologi e tecnici di radiologia. Lo ha deciso il Tribunale di Cagliari, con una sentenza depositata di recente, che ha accolto le ragioni dei sanitari difesi dall’avvocato Giacomo Doglio.

Il giudice – stabilisce in sintesi il giudice – ha accertato la sussistenza del diritto all’indennità in favore dei ricorrenti, disponendo il diritto di 103,29 euro mensili da gennaio 2021 a dicembre 2014 con riferimento ad alcuni medici, e dal novembre 2016 per altri. Nei giorni scorsi è arrivata la delibera del direttore generale Agnese Foddis che ha accolto la richiesta di liquidazione delle indennità con relativi arretrati e interessi: una cifra che, nel totale, è stata calcolata in 360.121 euro. Nei casi di esposizione, la legge attribuisce due benefici: l’indennità di rischio radiologico mensile e 15 giorni di cosiddette ferie radiologiche (si tratta di un congedo aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie, necessario anche per tamponare il rischio dall’esposizione ai raggi). Il giudice del lavoro ha accertato, dopo la causa, che i dieci ortopedici erano stati esposti al rischio radiologico per l’attività svolta in sala operatoria: per questa ragione l’azienda ospedaliera è stata chiamata a risarcire i sanitari dei danni che non hanno potuto godere (dalle indennità alle ferie aggiuntive accumulate).

L’indennità radiologica – come detto – è un compenso aggiuntivo previsto dalla legge per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti durante il loro lavoro. Si tratta di una forma di indennizzo per il maggior rischio professionale a cui sono sottoposti questi lavoratori, considerando gli effetti dannosi a lungo termine che l'esposizione alle radiazioni può avere sulla salute. Di norma la ottengono i radiologi, i tecnici di radiologia, gli infermieri che lavorano in reparti di radioterapia o diagnostica per immagini. In questo caso, grazie alla battaglia davanti al Tribunale del Lavoro, il giudice l’ha riconosciuta anche agli ortopedici vista la loro attività in sala operatoria.

