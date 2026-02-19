Rischi legati ai telefonini, un seminario  

I dispositivi digitali fanno parte della quotidianità di adulti e bambini, spesso sottovalutando i vantaggi ma in particolare i rischi. Da questo nasce l’iniziativa di promozione del benessere e della corresponsabilità educativa da parte delle scuole. Martedì 24 febbraio, dalle 16.15 alle 18.15, nell’infanzia di via Monte Spada dell’istituto comprensivo “E. Cortis” di Quartucciu, si svolgerà un incontro dedicato alle famiglie e al personale scolastico dal titolo “Dispositivi digitali e bambini/e: vantaggi e rischi nello sviluppo cognitivo, relazionale e sul benessere”.

L’appuntamento, curato dal pedagogista Giuseppe Farci, si concentrerà principalmente sulla fascia d’età fino a 6 anni, cruciale per la crescita e la costruzione delle competenze cognitive ed emotive. L’obiettivo è offrire uno spazio di riflessione condivisa sui benefici e sulle possibili criticità legate all’esposizione precoce agli schermi. Per partecipare è richiesta l’iscrizione via email a formazione@istitutocomprensivoquartucciu.edu.it. (mat. cab.)

