Rischi in strada, finalmente i lavori 

Il condizionale è d’obbligo viste le lungaggini che finora ne hanno impedito l’esecuzione dei lavori, ma per la messa in sicurezza dei versanti della strada Provinciale Bosa-Modolo e l'attuazione del progetto esecutivo si dovrebbe essere ormai alle battute finali. La questione è infatti al centro della conferenza di servizio di sabato 21, chiamata ad acquisire i pareri definitivi, nullaosta e autorizzazioni sugli interventi da eseguire. Esattamente entro 45 giorni da quella data, amministrazioni e uffici, sono chiamati a rendere note le proprie determinazioni relative alla decisione sui pareri tecnici. A quel punto ogni ostacolo dovrebbe essere superato. I soggetti interessati sono l'assessorato regionale agli Enti locali, il servizio Tutela del paesaggio della Sardegna centrale, la Soprintendenza archeologica della provincia di Oristano, il distretto idrografico della Sardegna, l’Arpas, il Corpo forestale, la polizia municipale e l'ufficio tecnico di Bosa, la direzione generale dei Lavori pubblici.

L’iter

Ultimi dettagli insomma, per poter finalmente spendere i 120mila euro a disposizione del Comune per la messa in sicurezza della strada. Risorse ottenute dalla Regione nel 2017, quando la Giunta ha programmato nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e del ripristino di opere pubbliche danneggiate in seguito a calamità naturali, sulla base delle esigenze avanzate dalle amministrazioni della Planargia. Era partito l'iter della progettazione preliminare, diventata poi definitiva ed esecutiva, ma anche della direzione dei lavori affidata alla Tecnolav Engineering srl di Cagliari.

Le analisi

Due anni fa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e finalmente nel luglio scorso la Sovrintendenza archeologica belle arti approvava la documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riservandosi però di esaminare i versanti a seguito della ripulitura. L’effettuazione di analisi geotecniche e geognostiche propedeutiche aveva comportato anche l’istituzione, del senso unico alternato. Da evidenziare la complessità dell’iter se si pensa che sono interessati soltanto alcune centinaia di metri. L’avvio degli interventi è stato anche sollecitato dall’assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda. «Ho chiesto da tempo di procedere con il primo livello progettuale- afferma Ledda- in maniera da poter avviare celermente i lavori. Un progetto che ora dovremmo finalmente concludere, dando avvio alle opere e liberando il Comune da uno dei procedimenti bloccati da troppo tempo».

