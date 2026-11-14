Aurora lo dice senza giri di parole: «Lo smartphone è molto utile, ma anche molto rischioso. Bisogna stare attenti». È una studentessa delle Medie di via Bixio, tra i ragazzi che venerdì hanno presentato il podcast in 19 episodi realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. Nella sala consiliare - davanti al sindaco Gigi Concu e al presidente del Consiglio Tonino Melis - e nell’aula magna di via Bixio, sono stati i ragazzi a spiegare agli adulti - e ai coetanei - come si usa il cellulare. Un rovesciamento che non nasce dal nulla: l’Istituto comprensivo Selargius 1 ha da tre anni il bollino di “scuola virtuosa” per l’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali.

Il progetto

Il podcast nasce dal progetto regionale Progress, sviluppato in due linee: “Digitiamo” e “Aiutiamoci”. Durante il percorso di formazione gli alunni hanno discusso le proprie esperienze digitali, approfondito i temi e trasformato ciò che hanno imparato in contenuti da condividere. «L’obiettivo è supportare, aiutare ed educare i ragazzi alla gestione del mondo digitale - spiega la dirigente Patrizia Fiori - dove i contenuti non sempre sono adatti ai minori. Solo così possiamo creare una generazione più consapevole».

Il messaggio di Aurora e di Alessio - delle Medie di via Bixio - vale per tutti: se c’è un pericolo o anche solo un sospetto, «bisogna rivolgersi a un adulto». E a chi riceve il primo telefonino consigliano di non usarlo da solo: «Deve essere controllato dai genitori, perché avere il telefono è una responsabilità che non va affidata a un bambino».

La salute digitale

La regia del progetto è dello psicologo Luca Pisano, esperto di educazione digitale: «I casi di cyberbullismo sono veramente pochissimi, mentre l’esposizione a contenuti digitali inadeguati è molto elevata». E il problema non è solo tempo trascorso davanti allo schermo. «La salute digitale non è legata soltanto allo screen time, ma soprattutto ai contenuti - dice Pisano. - Oltre il 90% dei ragazzini tra 11 e 13 anni segue cantanti subculturali, che inneggiano alla violenza e normalizzano la criminalità, soprattutto lo spaccio». Quei contenuti - sottolinea - «formano una mentalità che va verso il sostegno della criminalità». Stesso schema per serie tv, videogiochi e youtuber: «I giovani guardano serie non adeguate, giocano con videogame per diciottenni, e seguono youtuber che non hanno la patente per parlare con ragazzini». Grazie a progetti come questo - conclude - «si riesce a trasmettere maggiore consapevolezza sui pericoli che si incontrano in rete».

RIPRODUZIONE RISERVATA