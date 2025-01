Rischi della tecnologia, il monito di Mattarella 

Un elogio delle diversità e della pluralità, ma anche un messaggio forte sulla tecnologia che «talvolta vuole monopolizzare il pensiero». Denso il discorso del presidente della Repubblica all’inaugurazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025.

Sergio Mattarella non può prescindere da un omaggio alla sua terra, la Sicilia, che lo accoglie con gli studenti che sventolano il tricolore. Il suo intervento si apre con un saluto ai conterranei (in particolare ai lampedusani, «avanguardia della civiltà europea») e si chiude con la citazione di Luigi Pirandello, che Mattarella utilizza per lanciare un monito contro l'omologazione sul fronte della cultura: «Viviamo un tempo in cui la tecnologia pretende, talvolta, di monopolizzare il pensiero. La cultura, al contrario, è rivolgersi a un orizzonte ampio, ribellarsi a ogni compressione del nostro umanesimo, quello che ha reso grande la nostra civiltà».

Insiste sulla necessità di ricomporre, rigenerare coesione. Lo chiede, aggiunge, il ricordo «dei morti delle guerre che insanguinano l'Europa, il Mediterraneo e altre regioni del pianeta. Lo impongono le tragiche violazioni dei diritti umani che cancellano la dignità e la stessa vita. Lo esigono le diseguaglianze crescenti: le povertà estreme, le marginalità».

