Riscatto San Salvatore: battuto il Giussano  

San Salvatore S. 80

Basket Giussano 63

Nuova Icom Selargius : Mura 11, Berrad 9, Favre 24, Thiam, Cecca- relli 19, Madeddu ne, D’Angelo 15, Ingenito, Pinna, Valenti, Lapa, Porcu. Allenatore Maslarinos

Foxes Giussano : Diotti 9, Lussignoli 17, Zanetti 9, Bernardi 15, Szajtauer 4, Ramon, Colico 3, Crippa 6, Pirozzi, Pallavicini. Allenatore Mazzetti

Parziali : 21-9; 38-33; 56-52



Lo scivolone di una settimana fa contro Moncalieri è già un ricordo per la Nuova Icom Selargius, che rinsalda le ambizioni di post season superando al PalaVienna Giussano (80-63): un successo prezioso, anche perché permette di arrivare a quota 20 punti in classifica, agganciando le “cugine” della Virtus nel cuore della zona playoff di A2 Femminile.

Il +17 maturato alla sirena finale non deve trarre in inganno: Giussano si è dimostrata avversaria tutt’altro che morbida. Ne è prova il fatto che la sfida è rimasta in sostanziale equilibrio fino alla fase centrale dell’ultimo quarto. Poi, a fare la differenza, ci ha pensato il tandem Favre-Ceccarelli, che ha trascinato di peso la compagine giallonera verso la decima vittoria stagionale. L’ala svizzera si è rivelata top scorer del match con 24 personali, mentre la capitana ha saputo girare l’inerzia del match a suon di triple: 5/6 il bottino finale dall’arco.



