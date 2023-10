Riscatto per la bici: arrestato 

Una trappola in piena regola con i carabinieri di Selargius e Quartu che hanno circondato la zona concordata per la consegna di una bici rubata (valore cinquemila euro) in cambio di un riscatto di 800 euro. Da una parte un intermediario della vittima del furto, dall'altra un uomo di 40 anni – Fabio Melis - che si era proposto per far riavere la bici al legittimo proprietario.

Il blitz

Al momento dello scambio tra la bici e i contanti, sono usciti allo scoperto i carabinieri che da una ventina di minuti si erano appostati in attesa dello scambio dopo aver fotocopiato tutte le banconote. Il blitz è scattato non appena dalle mani del mediatore che agiva per conto della vittima del furto, la busta con dentro i soldi del riscatto è passata in quelle dell’uomo che si era presentato con la bici. Subito bloccato, l’uomo è stato accompagnato in caserma e indentificato: si chiama Fabio Melis, 40enne di Selargius. Poi è stato arrestato per estorsione. Subito dopo, su disposizione della Procura, il 40enne è stato trasferito al carcere di Uta dove, nelle prossime ore, sarà interrogato dal magistrato inquirente.

I soldi sono stati ovviamente sequestrati dai militari che erano coordinati dal capitano Pietro Lucania, comandante interinale della Compagnia di Quartu. La bici è stata invece restituita al proprietario che aveva subito il furto il 30 settembre scorso e che aveva immediatamente denunciato l’accaduto.

L’inchiesta continua

Le indagini non sono finite: gli inquirenti stanno infatti cercando di individuare ora l’autore materiale del furto della bicicletta. Gli inquirenti starebbero seguendo una pista precisa e non sono da escludere nuovi colpi di scena. Si sta inoltre verificando se tentativi di estorsione simili siano avvenuti anche in altre occasioni, anche perché le vittime potrebbero aver deciso di pagare senza sporgere denuncia.

Sulla vicenda e sui particolari del blitz e dell’arresto, è stata subito informato il pm di turno in Procura. Sembra che (ma questo sarebbe ancora tutto da confermare) la località per lo scambio bici-contanti sia stata decisa dall’indagato, in una zona della periferia cittadina. Non sapeva però che tutto era monitorato minuto per minuto dai carabinieri.

