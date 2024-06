Riscatto Italia, Cina al tappeto: 3-0 

L'Italia del volley femminile riprende la propria marcia in Nations League dopo la sconfitta con il Brasile, e lo fa nel migliore dei modi travolgendo a Macao la Cina per 3-0 (25-23; 25-19; 25-16). Alessia Orro è stata schierata come palleggiatrice titolare anche ieri (1 punto per l’oristanese), mentre la miglior marcatrice azzurra Paola Egonu con 18 punti. Ora le ragazze del ct Julio Velasco sono al terzo posto in classifica con sei successi e 19 punti, alle spalle delle imbattute Polonia (24 punti) e Brasile (22 punti), e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Ma il netto successo di ieri permette all'Italia anche di guadagnare punti preziosi nel ranking Fivb e di avvicinare ancor di più l'ammissione all'Olimpiade di Parigi 2024: bisognerà aspettare solo la matematica certezza che dovrebbe arrivare a metà della prossima tappa di Nations League.

