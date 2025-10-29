VaiOnline
Al “Meazza”.
30 ottobre 2025 alle 00:14

Riscatto Inter Chala (2) e Sucic abbattono i viola 

Inter 3

Fiorentina 0

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44' st Frattesi); Dumfries (33' st Carlos Augusto), Barella (40' st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44' st Luis Henrique), Esposito (33' st Bonny). In panchina Calligaris, Taho, De Vrij, Acerbi, Diouf, Mosconi, Alexiou, Lavelli. All. Chivu.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Dodo, Sohm (18' st Fagioli), Mandragora (31' st Dzeko), Ndour, Gosens (24' st Fortini); Gudmundsson (18' st Fazzini); Kean. In panchina Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Richardson, Kouadio, Parisi, Piccoli. All. Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti: nel st 21' Calhanoglu, 26' Sucic, 43' Calhanoglu (rigore).

Note: angoli 8-5 per l'Inter. Rec. 1' e 4'. Ammonito: Esposito. Espulso: Viti. Spettatori 71.096.

L'Inter riparte di slancio dopo il ko contro il Napoli e abbatte una Fiorentina sempre più in difficoltà. Dopo un primo tempo difficile, i nerazzurri si scatenano nella ripresa, quando Calhanoglu (doppietta) e Sucic siglano le tre reti che affondano i viola. Una vittoria che permette a Chivu di restare agganciato alle zone alte, raggiungendo il Milan a -3 dalla coppia di capoliste. I nerazzurri tengono il possesso palla, non riuscendo a trovare spazi nella retroguardia toscana che si difende con ordine. La ripresa si apre con lo stesso copione, sulla strada dell'Inter c'è però un super De Gea, che si esalta su Dumfries e poi su Bisseck. Il portiere spagnolo, però, non può nulla su un chirurgico destro dal limite di Calhanoglu che sblocca il risultato infilandosi nell'angolino basso. I nerazzurri non si fermano e trovano subito anche il raddoppio con una gran giocata di Sucic: il croato prima resiste a una trattenuta di Mandragora, poi con la suola mette a sedere Comuzzo e col destro trova il suo primo gol con la maglia dell'Inter che vale il 2-0. E nel finale, su una rapida ripartenza Lautaro lancia il neoentrato Bonny che viene steso in area da Viti (espulso per doppia ammonizione): dal dischetto Calhanoglu non sbaglia e fa 3-0.

