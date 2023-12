riscatto ferrini, ma sennori insiste 

Dopo due sconfitte in fila, la Ferrini Delogu legnami si rialza e regola l’Academy Alghero difendendo la vetta della C Unica. Resta in scia c’è Sennori, che con il solito Hubalek (25 punti) dilaga nell’ultimo quarto contro la Torres e raggiunge al secondo posto l’Olimpia, ieri a riposo. Bene anche la Manitech Elmas e il Sant’Orsola, mentre in coda arriva la prima gioia per l’Astro a spese dell’Antonianum.

Astro-Antonian. 88-79

Astro Cagliari : Sechi 6, Susini, Manca 6, A. Bonacci 7, Balia ne, Kalz ne, L. Bonacci 20, Solinas 9, Badellino 12, Poma 20, Bonomo 8. Allenatore Frau

Antonianum Quartu : Astara 11, Pau 2, Ruggeri, Passa 16, Saddi 6, Dessì ne, Jordan 14, Onnis 9, Piludu 9, Mattana ne, Oliva 12. Allenatore Bogo

Parziali : 23-21; 40-43; 68-64

Sennori-Torres 97-77

Innovyou Sennori : Melis, Cordedda 15, Corrias, Cherchi 2, S. Piras 5, M. Piras 3, Merella 25, Marreu 3, Pisano 10, Bertolini 9, Hubalek 25, Medda. Allenatore G. Piras

Sef Torres : Dore 18, Raffo, Biolchini 10, Tanda ne, Spano 5, M. Piredda 6. N. Pisano ne, Canu ne, S. Piredda 21, R. Pisano 14, Panai, Fiori 3. Allenatore Carlini

Parziali : 20-12; 42-35; 69-59

S. Orsola-Calaset. 107-78

Sant’Orsola Sassari : Bergdolt 24, Puggioni 34, Ledda 3, Serra 20, Loi, Mura, Desole ne, Fara, Gueye 4, Usai 10, Scanu Manunta 11. Allenatore Porcu

Il Veliero Calasetta : D. Zucca, Pipiciello 5, S. Zucca 18, Werlich 27, Paddeo 2, Salis 11, Ivaldi 1, Vigo, Mattana 2, Barreiro 12. Allenatore Magiera

Parziali : 26-17; 54-32; 77-54

Ferrini-Din. Ac. 107-76

Ferrini Delogu Legnami : Arena, Graviano 27, Saba 9, Vadilonga, Pedrazzini 16, Pisu 3, Samoggia 36, Madau, Marras 16, Porru. Allenatore Cocco

Dinamo Academy Alghero : Macciocu 5, Angius 10, Obino 8, Denti 3, Giua 3, Cubeddu, Pitirra 4, S. Casu, Mura 3, Casselli 11, E. Casu 23, Barabino 6. Allenatore Mura

Parziali : 32-17; 60-37; 85-49

Elmas-Cus Sassari 81-73

Manitech Elmas : Biggio 7, Secci, Podda 12, Oppo ne, Di Ciaula 8, Olla 16, Vadilonga 8, Boetti 4, Serra 18, Carrucciu 8. Allenatore Benucci

Cus Sassari : Onali ne, Dongu 3, Demartis, Lizzeri, Spanu 32, Ruiu ne, Campus 2, Cecchini 14, D’Elia 22, Gaio. All. Sassu

Parziali : 19-13; 38-34; 59-48

RIPRODUZIONE RISERVATA