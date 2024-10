Riscatto Esperia, grande vittoria sulla Palestrina 

Palestrina 68

Esperia 84

Iobus Palestrina : Veljkovic 7, Busca 15, Rossi 12, Molinari, Ugolini 2, Arnaut 20, Cristofari, C. Maiolo ne, Pugliese, S. Maiolo 4, Mattarelli 8, Colagrossi. Allenatore Cecconi.

Confelici Carni Cagliari : N. Manca 5, Cabriolu 10, Potì 15, Villani ne, Thiam 14, Picciau 4, Locci 19, Maresca 10, Pili ne, Sanna 7. Allenatore F. Manca.

Parziali : 23-19; 39-36; 53-54.



Forte, matura e con un grande cuore. La Confelici Carni Cagliari riscatta lo scivolone interno di sabato contro Viterbo e passa con autorità (84-68) su uno dei campi più duri della Serie B Interregionale: quello della Iobus Palestrina, alla prima amarezza stagionale.

Dopo 30’ di battaglia, spesso condotta sui binari dell’equilibrio, la vittoria esperina è maturata grazie a un finale in crescendo, con un 30-15 di parziale nell’ultimo quarto che ha spento definitivamente le resistenze dei padroni di casa. Come in occasione del blitz in casa della San Paolo, il successo granata porta tante firme. A cominciare da quella di Locci, monumentale per solidità e costanza (19 punti), senza dimenticare le doppie-doppie di Maresca e Thiam, le triple di Potì e la crescente leadership di Cabriolu. Segnali più che confortanti da confermare domenica (17) a Monte Mixi contro L’Aquila.

Cronaca

Orfana di Giordano, l’Esperia è partita con buon piglio toccando subito il +4 con Thiam prima di incassare un break di 6-0 che ha lanciato Palestrina verso il primato alla prima sirena (23-19). Qualche palla persa di troppo ma la Confelici è rimasta sul pezzo anche nella fase centrale (+3 prenestino al 20’). Dopo la pausa lunga gli uomini di coach Manca hanno cambiato marcia con un break di 16-5 che li ha portati al comando (52-44). Guidata da Arnaut, Palestrina ha sorpassato in avvio di ultima frazione. I cagliaritani però sono rimasti lucidi: le triple di Potì e i canestri di Locci e Maresca hanno condotto in porto una vittoria di grande peso.



