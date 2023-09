Riscatto Dinamo contro Brescia a Sa Duchessa 

Brescia 59

Dinamo Sassari 65

Rmb Brixia : Landi 2, Zanardi 5, Tomasoni 3, Pinardi, Moreni ne, Louka 20, Scalvini, Rainis, Boothe 8, Garrick 13, Skoric 8. All. Zanardi

Banco di Sardegna SS : Raca 14, Carangelo 23, Carta ne, Toffolo, Crudo 5, Kaczmarczyk 16, Hollingshed 5, Trampana ne, Makurat 2. All. Restivo

Parziali : 13-15; 36-29; 53-39



Affermazione in rimonta per la Dinamo Women, che supera Brixia per 65-59 e si congeda dal Torneo Internazionale “Sa Duchessa” con il terzo posto finale. Al PalaCus di Cagliari la squadra di Restivo, priva di Togliani (infortunata nella semifinale) e Joens, ancora impegnata nel finale di stagione Wnba, ha sofferto per tre quarti la maggior brillantezza delle lombarde, abili a costruire vantaggi vicino a canestro per la greca Louka. Nei 10’ finali, però, è venuto fuori l’orgoglio delle biancoblù, che hanno scatenato la verve di Carangelo, ispiratrice del break di 26-6 che ha ribaltato il match.

Buone le indicazioni per la squadra sassarese, che ha mostrato di essere già a buon punto in termini di carattere e compattezza difensiva: due doti che hanno permesso di sopperire alle gambe appesantite dai carichi di lavoro. Il mirino si sposta ora sul torneo di Ragusa (venerdì e sabato), ultima tappa prima della semifinale di Supercoppa, fissata per il 22 settembre, a Pordenone, contro Schio.

La cronaca

Dopo un avvio equilibrato (15-13 al 10’) Brixia ha preso il sopravvento nel secondo periodo grazie alla lucidità nelle letture d’attacco. Nonostante gli sforzi di Raca, la Dinamo è pian piano scivolata indietro, messa in difficoltà anche dall’efficace difesa a zona proposta dalle avversarie (36-29 alla pausa). Al rientro in campo le bresciane sono parse ancora più in palla e reattive a rimbalzo, dando la sensazione di poter condurre in porto il risultato sul +14. Negli ultimi 10 minuti, però, il Banco ha cambiato volto: la difesa è diventata arcigna ed efficace, mentre in attacco capitan Carangelo è stata protagonista di 4 triple a stretto giro di posta che hanno piegato le bresciane.

Nella finale per il primo posto Schio ha superato per 79-63 le ungheresi di Miskolc.



