riscatto di eros Piras a samatzai 

Eros Piras si riprende lo scettro nel 1° Trofeo Su Ludu Nostru, settima prova stagionale del calendario sardo del ciclocross. A Samatzai il sorrese ha vinto la gara da un’ora, con Gabriele Carboni migliore degli Under 23. Nella gara da 40’, con il Master 4 Andrea Lovicu sempre in evidenza, tra gli Juniores ha vinto Simone Satta. Era assente Mattia Solferino (Dueppi), quarto ieri in una gara Campania con Alessandro Santoru sesto. Tra gli Allievi, il migliore è stato Edoardo Mocci. ( c.a.m. )

Classifiche maschili . Open : 1. Gabriele Carboni (Dueppi), 2. Sergio Melis (Monteponi), 3. Mauro Deriu (Uc Guspini).

Fascia 1 : 1. Eros Piras (M1, Donori Bt), 2. Riccardo Valente (Elmt, Arborea Bike), 3. Alessio Mascia (Elmt, Arkitano).

Master. M3 : 1. Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori), Fabrizio Farci (Monreal Bike). M4 : 1. Andrea Lovicu (Bt Demurtas), 2. Cristian Melis (Donori). M5 : 1. Maurizio Piras (Bike OR Team). M6 : 1. Stefano Pani (Monreal Bike). M7 : 1. Mauro Valente (Arborea Bike).

Juniores : 1. Simone Satta (Ped. Siniscolese), 2. Daniele Santamaria (Monteponi), 3. Leonardo Murgia (Uc Guspini).

Allievi 2° : 1. Edoardo Mocci (Uc Guspini), 2. Gabriele Marrocu (id.)

Allievi 1° : 1. Marco Piga (Fabio Aru Academy), 2. Antonio Atzei (id.)

Esordienti 2° : 1. Giuseppe Mezzano (Sc Pattada), 2. Tomaso Concas (Fabio Aru Academy).

Classifiche femminili. Juniores : 1. Giorgia Melis (Monteponi). Allieve 2° : 1. Martina Becciu (Dueppi). Allieve 1° : 1. Giulia Delogu (Alghero Bike). Esordienti: 1. Soraya Cancedda (Vc Sarroch), 2. Letizia Pia (Samabike).

Master : 1. Samuela Cappon (Mtb Monastir), 2. Cinzia Piras (Donori Bt), 3. Elisabetta Palermo (Exploa Bike), 4. Donatella Moi (Extreme Bike).

