Riscatto della Tharros Dopo i due ko 

Vittoria per la Tharros e nuova sconfitta del Caprera nella ventunesima giornata del girone A di Serie C. In Eccellenza la quarta giornata di ritorno favorisce l’allungo della capolista Torres.

La Tharros si riscatta dopo i due ko di fila: Casula, Mattana e Tola siglano il 3-1 sulle toscane della Rinascita Doccia e agganciano la Roma al decimo posto con venticinque punti. Le oristanesi mercoledì hanno però la possibilità di avvicinare ulteriormente il nono posto, nel recupero della seconda giornata di ritorno contro lo Spezia, ottavo con trentuno punti, reduce dal prestigioso successo di Bergamo contro l’Orobica. Per il Caprera invece è amara la trasferta ligure contro l’Angelo Baiardo: le isolane incassano un secco 5-2 (a segno Gasmi e Sjostrom) e restano al penultimo posto con sei punti. Alla ripresa dopo la sosta riceveranno la Pro Sesto.

Rossoblù in fuga

La Torres allunga a trentadue punti: grazie a Sotgiu e alla doppietta di Uzzanu, la capolista vince lo scontro diretto con il Real Sun Service e si porta a +7 proprio sulle gialloblù. Nell’anticipo di sabato Atletico Uri e Tortolì hanno dato vita a un match ricco di gol. La spuntano per 7-4 le giallorosse di Massimiliano Ribichesu, con le reti di Filigheddu e Virdis (una doppietta a testa), Carta, Masala e Meloni. Tre gol di Ghisu e la rete di Muggianu non bastano invece alle ogliastrine. Il prezioso successo porta l’Atletico Uri al quarto posto con venti punti, con tanto di sorpasso al Pula, che invece ha riposato. Ieri mattina il Selargius ha colto il secondo successo stagionale a Maracalagonis. Le ragazze di Riccardo Matere impongono il 6-1 alle maresi, e salgono al terz’ultimo posto a quota otto punti, superando il Tortolì fermo a sei. Di Giovanni (tripletta), Cocco (doppietta), e Atzeri firmano la sestina. Per le biancoazzurre a segno capitan Picciau. Rinviata a domenica prossima invece la sfida tra la Pgs Audax Frutti d’Oro e l’Athena Sassari. Il torneo di Eccellenza si ferma fino al prossimo 6 aprile, per dare spazio all’ormai imminente Torneo delle Regioni, che partirà sabato prossimo. Alla ripresa, la Torres ospiterà la Pgs Audax Frutti d’Oro, sesta in classifica con tredici punti. La vicecapolista Real Sun Service sarà invece impegnata a Tortolì, mentre l’Athena Sassari riceve il Maracalagonis. Chiude il programma la sfida tra Pula e Atletico Uri. Riposa il Selargius.

RIPRODUZIONE RISERVATA