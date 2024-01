Riscaldamento in tilt: aule come ghiacciaie, gli studenti vanno via  

Aule al gelo, a Iglesias slitta la ripresa delle lezioni per gli studenti degli istituti superiori in località Su Pardu. Per il “Baudi di Vesme” si è trattato di una parentesi risolta nel giro di poche ore: «Ho dovuto far uscire gli alunni dalle classi – ha spiegato il dirigente scolastico Emanuele D’Urso – perché era impensabile proseguire le lezioni con una temperatura così bassa.La ditta incaricata è arrivata a metà mattina per riavviare l’impianto». Differente è invece la condizione del sistema di riscaldamento del liceo “Asproni”; nelle settimane precedenti alla pausa per le festività, gli studenti avevano manifestato uno stato d’agitazione per via del malfunzionamento dell’impianto. Nonostante le tempestive segnalazioni della dirigente scolastica alla Provincia, la ditta preposta alle manutenzioni non poteva intervenire nel locale caldaie perché in attesa dell’arrivo di particolari dispositivi di sicurezza. L’impianto è stato ripristinato durante le festività ma qualcosa ieri è andato storto: «Quando sono arrivato a scuola – racconta Carlo Saiu, rappresentante d’istituto – la temperatura delle aule era di 12 gradi centigradi. Se nelle settimane precedenti in tanti avevamo seguito le lezioni con il giubbotto, questa volta si è deciso di non farlo».

In via Isonzo

Una delegazione di studenti si è recata al Centro direzionale di via Isonzo per chiedere sostegno all’amministrazione comunale: «Abbiamo contattato subito la Provincia – racconta l’assessore alla Pubblica istruzione Vito Spiga – la quale ci ha confermato il buon esito dell’intervento sull’impianto della ditta. Durante il fine settimana deve esserci stato un blocco meccanico e la stessa ditta è intervenuta per il ripristino nel corso della mattinata. Purtroppo non c’è la garanzia di aver risolto le criticità: ci sarebbe un problema sull’approvvigionamento dell’acqua calda fra pianterreno e primo piano. Al momento la caldaia è in funzione ma se dovessero ripresentarsi le medesime condizioni è pronta un’ordinanza di chiusura dell’edificio».

Sopralluoghi

Spiga rivela anche di aver contattato la Asl per ottenere una relazione sulla temperatura delle aule: ieri, dice, ci sono stati sopralluoghi «sia al liceo Asproni che all’istituto minerario Asproni-Fermi proprio per giustificare l’eventuale azione con la quale si renderebbero inagibili le classi». Per il momento le aule parrebbero al caldo: «Dopo tante segnalazioni – dichiara la dirigente scolastica dell’Asproni, Daria Pisu – dovremmo essere in fase risolutiva. Per fortuna in questo periodo sono intervenuti anche i genitori degli alunni, i quali hanno una buona alleanza educativa con la scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA