Riscaldamento in tilt, alunni in classe col giubbotto 

Aule senza riscaldamento e bimbi costretti a restare tra i banchi con giubbotto durante le ore di lezione: da due giorni insegnanti e alunni della scuola elementare di via Serpentara convivono con il problema della aule gelide. A segnalare il problema e a chiedere un intervento immediato dell’amministrazione comunale è Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza sui servizi: «Da diversi giorni i bambini delle scuole elementari della Residenza del Sole sono costretti a restare per l’intera durata delle lezioni in aule fredde, l’impianto di riscaldamento non funziona, un problema che si è verificato anche lo scorso inverno, chiedo a sindaco e Giunta un intervento tempestivo per risolvere questo problema».

Silvia Sorgia, vicesindaco e assessora ai Lavori pubblici, spiega come il malfunzionamento degli impianti in questo periodo abbia coinvolto anche altri istituti: «I nostri manutentori sono intervenuti anche ieri per risolvere il problema, credo che i condizionatori torneranno in funzione già nelle prossime. Il calo repentino delle temperature ha creato disservizi anche in altre scuole, il problema non è legato alla scarsa manutenzione degli impianti – già revisionati a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico – ma dal freddo improvviso che ha causato il malfunzionamento del sistema di riscaldamento». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA