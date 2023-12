Riscaldamento fuori uso, sciopero all’Alberti e al Siotto In serata guasti riparati 

C’è voluto uno sciopero degli studenti per costringere la Città Metropolitana a ripristinare gli impianti di riscaldamento del Pertini - Meucci di via Vesalio, del liceo Siotto di viale Trento e via Rovereto, del Pacinotti di via Brianza e dell’Alberti di viale Colombo e via Koch.

«Ormai da settimane l'impianto di riscaldamento della sede di via Koch non funziona correttamente, ma a causa dell'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni ci siamo ritrovati a fare lezione con temperature di 13-14°C. Per questo è scattata la protesta davanti all'istituto», hanno spiegato gli studenti. «Ieri mattina, constatato che la situazione era identica a quella dei giorni precedenti, abbiamo scelto di non entrare per protestare e chiedere che le lezioni vengano svolte in un ambiente confortevole garantendo il diritto allo studio». In quell’istituto – raccontano – i tecnici della ditta incaricata alla manutenzione dell'impianto sono venuti più volte a controllare la caldaia. «Ma la soluzione è sempre stata momentanea e l'impianto presto ha smesso di funzionare», hanno osservato ancora i ragazzi e le ragazze.

Al Siotto di viale Trento ieri c’è stato il secondo giorno di sciopero per le stesse ragioni.

La mobilitazione ha indotto la Città Metropolitana ad attivarsi e nel pomeriggio è stato diramato un comunicato stampa. «Abbiamo eseguito in data odierna interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sugli impianti termici degli stabili di propria competenza che ospitano gli istituti secondari di secondo grado Pertini - Meucci di via Vesalio, Liceo Siotto di viale Trento e via Rovereto, Liceo Pacinotti di via Brianza, Liceo Alberti di viale Colombo e via Koch», è scritto nella nota. «I lavori effettuati hanno ripristinato il funzionamento degli impianti e consentiranno il raggiungimento dei 19° C contrattuali. In considerazione della forte escursione termica, l’attivazione degli impianti sarà anticipata alle 7 al fine di aumentare l’inerzia termica dei fabbricati».

