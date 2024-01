Riscaldamento della scuola in tilt, le mamme lasciano i figli a casa 

Scuole chiuse per due settimane per le vacanze natalizie, impianti di riscaldamento che faticano a mettersi in funzione: rientro a scuola non proprio piacevole per gli alunni delle scuole di Capoterra, che ieri mattina hanno dovuto fare i conti con le aule fredde al suono della campanella.

Nelle scuole medie di via Amendola una intera classe ha disertato le lezioni: i genitori non se la sono sentita di far entrare i propri figli in un ambiente in cui il termometro segnava 15 gradi. Claudia Deiana, madre di un alunno, spiega la decisione: «Con questo freddo i bambini sarebbero dovuti restare seduti con i giubbotti per sei ore, abbiamo quindi preferito riportarli a casa e aspettare notizie sul funzionamento dell’impianto di riscaldamento, che – dopo i problemi delle scorse settimane – ci era stato assicurato che alla ripresa delle lezioni sarebbe ripartito senza intoppi. Ci auguriamo sia stato solo un problema momentaneo, e che le aule siano ben riscaldate già da oggi».

La vice sindaca, Silvia Sorgia, chiarisce la situazione: «I nostri operai hanno fatto il giro delle scuole già dalle 7,30, in modo da far ripartire tutti gli impianti di riscaldamento. Dopo due settimane di chiusura degli istituti può capitare che i condizionatori vadano incontro a qualche intoppo: le temperature nelle classi sono aumentate nel corso della mattinata, e tutte le aule erano al caldo». (i. m.)

