Festival Arrisu.
21 novembre 2025 alle 01:13

Risate oggi con Chiodaroli a Decimomannu 

Prosegue questa sera il Festival Arrisu - Comedy a Teatro con appuntamento, alle 19.30, al Comunale Antica Valeria di Decimomannu, di via Aldo Moro. Sul palco l’atteso show di Stefano Chiodaroli, comico, cabarettista, anche attore, con all’attivo collaborazioni importanti con Michele Placido, Carlo Vanzina e Alessandro Siani.

In televisione l’artista si è fatto conoscere per aver preso parte a varietà di successo come “Zelig”, “Convenscion” e “Colorado”. A Decimomannu porterà in scena lo spettacolo “Breaking Bread” e i diversi personaggi che lo hanno reso celebre negli oltre trent’anni di carriera. A partire dall’irascibile e famoso Panettiere e dalla sua trasformazione kafkiana che prende lentamente forma a colpi di farina, ciabatte e occhiali rotti.

Ma nello show ci sarà spazio anche per altre incredibili maschere, tra le quali spiccano il Mago Abat Jour e Tempesta ormonale, anch’esse molto apprezzate dal pubblico. Poi Chiodaroli andrà oltre i suoi soggetti e racconterà sé stesso, con alcuni divertenti monologhi che riguarderanno le diverse fasi della propria vita.

