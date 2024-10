Risate, danze e incredibili acrobazie Sa Ruga è tornata ed è gran festa! 

Sa Ruga è una grande festa, una meraviglia per i bambini e le loro famiglie. Non solo. La manifestazione d’arte di strada è una delle eccellenze sul fronte dell’intrattenimento e della cultura circense che Cagliari può vantare. Un’idea geniale e un’applicazione impeccabile. Esagerazioni? Lo dicono i numeri dei partecipanti e l’entusiasmo crescente di anno in anno. E da oggi Sa Ruga torna ad animare sino a domenica il quartiere di Stampace, quello di Sant’Efisio e dei cucurus cotus.

L’offerta

«Un circo felliniano che si mescola con atmosfere nomadi e bohemien, emblema di come la mescolanza di culture diverse possa far nascere qualcosa di sorprendente», spiegano gli organizzatori del festival che quest’anno compie undici anni di vita. «Ogni anno offriamo al nostro vasto pubblico la possibilità di godere gratuitamente di 15 compagnie nazionali ed internazionali, per un totale di circa 30 spettacoli gratuiti, tutti di alto livello tecnico e selezionati sulla base della qualità artistica e dell’originalità».

Le compagnie

Vediamo, dunque, chi sono le compagini protagoniste di questo fine settimana: si va dai Trocos Lucos (bàscula coreana ed equilibrismo) al famoso Circo Pacco (circo “ non-contemporaneo” e clownerie), da Francesca Mari (esperta in giocoleria, antipodismo e monociclo) alla Brigata Totem (maestri dello spettacolare palo cinese), dai Surfoniani (tra surf music e sporco rock’n’roll) a Peter Weyel (maestro di contorsionismo, giocoleria distratta and black humor), da Giorgio Bertolotti (che si esibisce in equlibrismi sul monociclo) a Caterina Fort (danzatrice di terra e di aria), dai Calippi (artisti sui trampoli) alle Karalis Sisters (esperte in Fusion bellydance), dal teatro di figura di Nadia Addis a Riccardo Atzeni e la sua psicoterapia disegnata, dai Celerini Clown (clownerie) a Nicolò Antioco Ximenes (un cartomante davvero bislacco) e la Nuit Tzigane, con musiche dal mondo.

La filosofia

«Brulla Brulla... con Sa Ruga siamo cresciuti anche noi. Per noi intendo: gli organizzatori, lo staff, i volontari, i sostenitori, i fantastici stampacini e tutto il pubblico che ogni anno arriva da ogni dove come gli artisti... nessuno di questo elenco smette di dimostrare sensibilità, voglia di partecipare emozionandosi, senza risparmiarsi, dando il massimo per la buona riuscita di questa festa collettiva e condivisa.», questo è il manifesto programmatico dell’associazione sportivo dilettantistica Circo Mano a Mano, che dal 2012 porta avanti progetti culturali indirizzati all’integrazione sociale, alla rivalorizzazione delle tradizioni popolari e alla formazione del pubblico. Chiaro, no?

Una divertente galoppata lunga un weekend che darà l’arrivederci al prossimo anno domenica. La suggestiva scalinata di Sant’Anna farà da palcoscenico al Gran Cabaret finale “A Si Biri”, in cui tutti gli artisti protagonisti del festival si esibiranno per salutare e ringraziare il pubblico. (red. cult.)

